Уфа, 11 марта, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров уходит из социальной сети Instagram. Об этом 11 марта он сообщил на своей странице в социальной сети.

Glavarb.ru Радий Хабиров

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«Уважаемые подписчики моей страницы в «Инстаграм»! Я несколько лет был с вами и здесь рассказывал о своей работе. Но в связи с тем, что на этой площадке, по сути, призывают убивать наших военнослужащих, считаю, что здесь делать нечего», — сообщил глава региона.

Он добавил, что так должен поступить каждый человек. Хабиров пригласил к общению пользователей в Телеграм, «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава администрации башкирского города Стерлитамак Рустем Газизов решил удалить свою страницу в «Instagram».