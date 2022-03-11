Москва, 11 марта, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Производители смартфонов играют на опережение, пытаются «разогреть» покупателей и подтолкнуть их к совершению необдуманных покупок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявила доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» финансового университета при правительстве РФ Светлана Зуденкова. Так она прокомментировала информацию Financial Times о том, что крупнейшие китайские производители смартфонов сокращают свои поставки в Россию.

Смартфон

«В условиях рыночной экономики компании-производители, и производители смартфонов из Китая не исключение, для сохранения доли рынка и сложившегося уровня продаж вынуждены быстро реагировать на любые изменения экономической ситуации, — пояснила Зуденкова. — Резкое падение курса рубля ведет к росту цен на всю продукцию, произведенную за пределами страны, а также меняет поведение потребителей, которые в большей степени ориентируются на приобретение товаров первой необходимости и осуществление уже давно запланированных покупок, ожидая стабилизации на рынках товаров и услуг».

Она подчеркнула, что, поскольку смартфоны при всей их значимости и достаточно высокой доступности для современного человека, не являются предметами первой необходимости, производители этих девайсов ожидают некоторого снижения продаж.

«И, играя на опережение, пытаются сократить возможные потери за счет сокращения спроса, а также попутно мягко напоминают о себе, пытаясь разогреть покупателей и подтолкнуть их к совершению необдуманных покупок, — пояснила экономист. — Таким образом, информация о сокращении объема поставок выглядит как мера оперативного реагирования на изменяющиеся условия рынка, терять который производители смартфонов не заинтересованы. Тем не менее потребителям не следует ожидать сохранения цен на китайские смартфоны на уровне декабря — января. Рост цен неизбежен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вячеслав Чеглов заявил, что население России не останется без смартфонов.