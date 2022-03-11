Москва, 11 марта, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой турецкого военного ведомства Хулуси Акаром, сообщает 11 марта пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Сергей Шойгу

Телефонный разговор проводился по инициативе турецкой стороны.

В ходе беседы обсуждались эвакуация граждан Турции с территории Украины, а также обстановка на Ближнем Востоке.

«По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром», — указано в сообщении российского военного ведомства.

«В ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация на Украине и в Ближневосточном регионе. Особое внимание руководители оборонных ведомств уделили вопросам, связанным с эвакуацией турецких граждан из украинских городов через гуманитарные коридоры», — уточняет Минобороны России.