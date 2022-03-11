Великий Новгород, 11 марта, 2022, 17:41 — ИА Регнум. В Новгородской области не хотели бы остаться без иностранных компаний на территории региона. Такими мыслями по анализу состояния экономики региона поделился 11 марта губернатор области Андрей Никитин в эфире телеканала «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Никитин

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«Я надеюсь, что сами бизнесмены, предприниматели из других стран повлияют на руководство, чтобы убедить продолжить работу компаний на территории России», — отметил губернатор. — Мы надеемся, что они останутся и продолжат работу на благо нашей экономики».

Андрей Никитин пояснил, что при негативном развитии событий, если иностранные компании всё же покинут отечественный рынок, среди российских компаний найдутся желающие занять освободившиеся ниши. С такой инициативой российские производители уже обращаются в администрацию Новгородской области. Однако губернатор подчеркнул, что не хотел бы такого исхода, чтобы все сотрудники этих компаний остались на прежних рабочих местах.

«Большинство наших новгородских предприятий не критично зависят от иностранной продукции, поэтому сегодня они запускают новые линии, новые виды продукции, связанные не то чтобы с заменой импорта при производстве, а с тем, чтобы поставлять на экспорт ту продукцию, которую раньше они комплектовали из каких-то других стран», — заявил Андрей Никитин.

На территории Новгородской области расположены и предприятия с иностранным капиталом, однако работают они на российском сырье. В администрации региона не видят никаких серьезных рисков по логистике и сырью. В местном правительстве понимает, что на этих предприятиях работают российские граждане, из них никто никуда не хочет уходить.

Напомним, в связи с введение санкций со стороны стран ЕС и США и проблемами в логистике многие иностранные компании, которые работали на территории России, вынуждены покинуть или приостановить своё производство.