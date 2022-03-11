В Архангельской области за сутки госпитализировали 56 ковид-пациентов
Архангельск, 11 марта, 2022, 16:50 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области выявили 375 носителей коронавируса, с инфекцией госпитализировали 56 человек, сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Среди новых заболевших: 62 жителя Вельского района, 48 архангелогородцев, 41 житель Шенкурского района. Случаи заболевания выявлены также в Котласе, Северодвинске, Онежском, Холмогорском, Красноборском и других районах области.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России число больных ковидом пополнили 50 743 человека.