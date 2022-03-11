Казань, 11 марта, 2022, 16:40 — ИА Регнум. В Татарию доставили новую партию вакцины от коронавируса для подростков в количестве 960 комплектов. Об этом рассказал замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

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«Мы входим в процесс регулярных поставок детской вакцины, поступили дозы детской вакцины «Спутник М», — цитирует «Татар-информ» представителя республиканского минздрава.

У ряда поликлиник Татарии имеется очень высокий спрос на детскую вакцину, в некоторых учреждениях «Спутник М» залеживается, констатировал Жаворонков. Из-за невозможности перенести востребованные дозы из одного медучреждения в другие поликлиники, пока не все препараты из первой партии (2700 доз) освоены.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии от коронавируса первым компонентом вакцинированы 2 млн 475 тыс. 99 человек, в том числе 2006 детей.

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