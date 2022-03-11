Оттава, 11 марта, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Канада в числе прочих антироссийских санкций вводит запрет на импорт нефтепродуктов из России, сообщает 11 марта официальный сайт канадского кабмина.

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Уточняется, что в рамках этих мероприятий «любым лицам в Канаде и любым канадцам вне Канады запрещено импортировать, покупать или приобретать нефтепродукты из России или от любых лиц в России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Канада объявила о санкциях против Министерства обороны РФ.