Оттава, 11 марта, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Министерство обороны России внесено в перечень структур, против которых вводятся санкционные ограничения, сообщает 11 марта официальный сайт правительства Канады.

Канада

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о санкциях в отношении пяти физических лиц и 32 военных организаций России, в том числе авиастроительных и судостроительных корпораций.

Как сообщало ИА REGNUM, США и их сателлиты вводят санкции на фоне военной операции России по денацификации Украины.