Тюмень, 11 марта, 2022, 16:02 — ИА Регнум. На предприятиях Тюменской области снят ряд антиковидных ограничений. Соответствующее постановление подписано главой регионального управления Роспотребнадзора Галиной Шарухо.

Mosreg.ru В маске

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На предприятиях региона отныне не нужно будет разделять потоки работающих по времени и соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м. Разрешено пересечение работников разных смен, контактировать между коллективами отдельных цехов, участков, отделов и функциональных рабочих групп, не связанных общими задачами и производственными процессами.

Также не нужно обеспечивать разделение сотрудников в отдельных кабинетах, организовывать работу в несколько смен. Работодатели не обязаны обеспечивать сотрудников средствами индивидуальной защиты со сменой масок не реже чем через три часа.