Париж, 11 марта, 2022, 15:59 — ИА Регнум. О росте числа заболевших коронавирусной инфекцией во Франции заявил 11 марта французский министр здравоохранения Оливье Веран, пишет Le Figaro.

Revelli Beaumont Оливье Веран

Веран «Вчерашние [статистические] данные позволяют говорить о 20%-м приросте [заболевших за неделю]».

Он добавил, что, тем не менее, вакцинные пропуска власти Франции намерены отменить, как и масочный режим. Исключение составит, вероятно, обязанность надевать медицинскую маску при проезде в общественном транспорте.