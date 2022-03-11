Жителей Франции предупредили, что спад заболеваемости COVID-19 прекратился
Париж, 11 марта, 2022, 15:59 — ИА Регнум. О росте числа заболевших коронавирусной инфекцией во Франции заявил 11 марта французский министр здравоохранения Оливье Веран, пишет Le Figaro.
Revelli Beaumont
Оливье Веран
«Вчерашние [статистические] данные позволяют говорить о 20%-м приросте [заболевших за неделю]».
Он добавил, что, тем не менее, вакцинные пропуска власти Франции намерены отменить, как и масочный режим. Исключение составит, вероятно, обязанность надевать медицинскую маску при проезде в общественном транспорте.