Псков, 11 марта, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что регионе преодолён пик заболеваемости COVID-10. Об этом 11 марта сообщили пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что вместе с вами мы прошли самый сложный пик заболеваемости, который был зафиксирован с начала распространения инфекции», — сообщил Михаил Ведерников.

Об улучшении эпидемиологический обстановки в Псковской области свидетельствует и сокращение загруженности коечного фонда на 60%. На сегодняшний день на лечении в стационарах и на дому находятся четыре тысячи местных жителей. Для сравнения: только месяц назад этот показатель доходил до 10 тыс. пациентов.

В связи с улучшением обстановки 60% коек Псковской больницы и все места в межрайонной Великолукской больницы возвращаются к прежнему формату. Ранее во многих районах области возобновили оказание плановой медпомощи.

Улучшение эпидобстановки позволило принять решение об отмене части ограничений. Так, в области больше не проверяют QR-коды, общепит может работать круглосуточно, а максимальная заполняемость кинотеатров теперь составляет 70%.