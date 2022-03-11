Псков, 11 марта, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В связи с улучшением эпидобстановки в Псковской области отменяется проверка QR-кодов. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код (коронавирус)

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В области анонсировали снятие антиковидных ограничений. Среди них и необходимость обязательного предъявления иммунных сертификатов в командировках, при посещении различных организаций. Для того, чтобы посетить места общественного питания, массовые и культурные мероприятия и фитнес-клубы, не нужно будет демонстрировать QR-код, как и при заселении в гостиницы и санатории.

Помимо этого отменяются и другие ограничения. Несовершеннолетние могут посещать торговые центры самостоятельно, без сопровождения родителей. Дети также могут посещать досуговые мероприятия.

С самоизоляции могут выйти неработающие и невакцинированные граждане старше 60 лет, беременные сотрудницы государственных учреждений. Сотрудники, которых переводили на уделённый режим работу, возвращаются к очному формату.

Общепит сможет работать круглосуточно. Заполняемость кинотеатров, концертных залов и театров повышается до 70%.

«Улучшение эпидситуации и необходимость поддержать экономику позволили нам сформировать достаточно объект пакет изменений противовирусного указа», — заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Отметим, в связи с улучшением эпидобстановки многие регионы Северо-Западного федерального округа России решили смягчить действующие коронавирусные ограничения. Среди них Новгородская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область.