Нижний Новгород, 11 марта, 2022, 15:27 — ИА Регнум. За последние дни спрос на сахар в Нижегородской области вырос почти на 40% по сравнению с мартом 2021 года. Об этом сообщили в региональном министерстве промышленности, торговли и предпринимательства.

Сахар

Из-за возникшего ажиотажа крупные торговые сети вынуждены были ограничить продажу сахара до 3 — 5 килограммов в одни руки.

В результате чего нижегородцы в социальных сетях начали массово жаловаться на его дефицит и подорожание.

В региональном минпромторге отмечают, что имеющихся в магазинах Нижегородской области запасов сахарного песка хватит на 10 — 15 дней торговли, если ажиотажный спрос на него не спадёт в ближайшее время.