Москва, 11 марта, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что к концу 2022 года люди забудут о конфликте на Украине, если национальная экономика будет «отстроена».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

"Если мы с вами сориентируемся, поверьте, через полгода, к концу года, люди забудут, что это случилось. С точки зрения экономики. И не надо говорить, переживем — не переживем санкции… Мы их переживали сколько угодно. Нам надо отстроить нашу экономику. Обойдемся без них: у нас все есть для того, чтобы жить и работать», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину ответить на санкции вместе с партнёрами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).