Йошкар-Ола, 11 марта, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 11 марта лечение получают 162 пациента, из них у 99 жителей подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Mvdpmr.org Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

В том числе, у 146 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 139 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 23 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, два человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы 12 человек, выписаны 24 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 марта выздоровели с начала пандемии 36 925 жителей республики, за последние сутки выписаны 354 человека. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 43 809 случаев заражения коронавирусом, из них 63 — за последние сутки.

Читайте также: В Марий Эл за сутки после COVID-19 выписались 354 человека