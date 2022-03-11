Йошкар-Ола, 11 марта, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 11 марта выздоровели с начала пандемии 36 925 жителей республики, за последние сутки выписаны 354 человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 43 809 случаев заражения коронавирусом, из них 63 — за последние сутки. 1069 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано три летальных случая, за минувшие сутки от COVID-19 скончались трое жителей региона.

За день в ковид-стационары госпитализированы 23 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 10 марта лечение получали 174 пациента, из них у 112 жителей подтверждено заражение коронавирусом.