Бишкек, 11 марта, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Национальный банк Киргизии поручил коммерческим банкам повысить со 150% до 300% кредитный риск для всех вновь выдаваемых займов в иностранной валюте. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

401(K) 2012 Кредит

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В НБКР такое решение объясняют необходимостью поддержания финансовой устойчивости банковской системы, стабилизации ситуации на финансовом рынке и обеспечения непрерывности деятельности банков.

Кроме того, нацбанк разрешил финансовым организациям устанавливать корреспондентские отношения по счетам в иностранной валюте между банками-резидентами — в целях сохранения ликвидности в банковской системе.

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