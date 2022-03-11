В Киргизии банки повышают кредитный риск до 300%
Бишкек, 11 марта, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Национальный банк Киргизии поручил коммерческим банкам повысить со 150% до 300% кредитный риск для всех вновь выдаваемых займов в иностранной валюте. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.
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В НБКР такое решение объясняют необходимостью поддержания финансовой устойчивости банковской системы, стабилизации ситуации на финансовом рынке и обеспечения непрерывности деятельности банков.
Кроме того, нацбанк разрешил финансовым организациям устанавливать корреспондентские отношения по счетам в иностранной валюте между банками-резидентами — в целях сохранения ликвидности в банковской системе.
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