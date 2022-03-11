Барнаул, 11 марта, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 11 марта 2022 года за сутки выявлены 1017 новых носителей (на 72 человека меньше, чем сутками ранее). Число тестирований увеличилось с 5726 до 8794 (на 3068 больше, чем сутками ранее).

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Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось:31 164 (на 93 за сутки) и 203 602 (на 813 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 427 (-35 за сутки). Из них 173 подключены к аппаратам ИВЛ (0 за сутки).

По прежнему много смертей. Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9709 человек, причём вновь 27 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 1989 жителей края (-226 за сутки). Кроме этого, 189 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (+6 за сутки).

Держится высокая заболеваемость среди детей: с начала нового учебного года на Алтае выявлены уже 32 975 зараженных коронавирусом (+323 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 251 755 человек, выздоровели 230 244 человека (+2928 за сутки).

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