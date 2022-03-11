Москва, 11 марта, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Санкции западных стран в отношении России и Белоруссии являются «временем возможностей». Об этом 11 марта заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Российского государства Владимиром Путиным в Кремле.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

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Как отметил президент Белоруссии, введенные странами Запада санкции — «это просто свинство» и также они являются нелегитимными

«Сегодня санкции для нас — это время возможностей. Мы всегда тогда (в советский период — ред.) были под санкциями — и нормально жили и развивались», — сказал он.

При этом Лукашенко добавил, что народы двух стран «озаботились» из-за санкций Запада, однако уточнил, что «чем дальше, тем больше люди понимают: не мы нападали».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что по экономике России наносится массированный удар.