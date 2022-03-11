Москва, 11 марта, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости проведения в Москве встречи лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для выработки решений по противодействию санкциям. Об этом Лукашенко заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Нам надо собраться в ОДКБ, нам надо в ЕАЭС собраться, сплотиться вместе. Ведь все говорили о том, что нам надо вместе быть. Я вношу предложение, и я думаю, вы меня поддержите. Нам надо собраться в Москве сесть за стол переговоров», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что в настоящее время по экономике России наносится массированный удар. Между тем, по тем направлениям, где санкции вводились ранее, всё работает.