Саратов, 11 марта, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Более 40 тонн гуманитарного груза собрали жители Саратова, Балаковского и Энгельсского районов для граждан Донецкой и Луганской народных республик. Об этом 11 марта сообщает председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Nv86.ru Гуманитарная помощь

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Вице-губернатор отметил, что колонна уже сформирована.

«Поручил начальнику управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрию Юрину в ближайшие дни направить груз в город Армянск республики Крым, откуда помощь будет распределяться нуждающимся», — уточнил Бусаргин.

Жители Саратовской области собрали для оказавшихся в сложной ситуации людей предметы первой необходимости, средства гигиены, продукты. Кроме населения свою лепту внесли саратовские предприятия и бизнес-сообщество.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в населённых пунктах Киевской области военнослужащие Вооружённых сил России раздают жителям гуманитарную помощь.

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