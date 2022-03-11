Горно-Алтайск, 11 марта, 2022, 14:54 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 11 марта 2022 года вакцинированы 1 367 885 человека (+1552 за сутки), следует из данных оперштаба региона.

Вакцина

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Из общего числа привитых 53 252 жителя региона получили первую прививку (+45 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 1 222 189 (+1057 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 92 444 ревакцинированных (+450 за последние сутки).

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