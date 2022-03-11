Ташкент, 11 марта, 2022, 14:53 — ИА Регнум. В суды Узбекистана в 2021 году было направлено 3769 уголовных дел о коррупции в отношении 5483 человек. Об этом 11 марта сообщает Подробно. уз со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

«По сравнению с 2020 годом количество уголовных дел, направленных в суд, увеличилось на 2621, а количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности, выросло на 3760, или 218 процентов», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что в 2020 году в результате преступлений коррупционной направленности государству и обществу был нанесен материальный ущерб в размере свыше 500 миллиардов сумов, из которых было возмещено 355 миллиардов сумов (один доллар — 10 800 сумов) или 71 процент.

«В 2021 году сумма материального ущерба превысила 1,2 триллиона сумов, из которых было возмещено 887 миллиардов сумов или 69,1 процента», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что дистанционный мониторинг государственных закупок в 2021 году выявил нарушения законов по 452 торгам на сумму 145,3 миллиарда сумов.

Отмечается, что в результате было подано 372 представления по устранению причин и условий совершения коррупционных правонарушений, а также предотвращено нецелевое использование бюджетных средств путем отмены торгов.