Рязань, 11 марта, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В Рязанской области за истекшие сутки выписаны с выздоровлением 702 ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 марта в федеральном оперативном штабе. Направлены на госпитализацию 82 жителя, скончались от осложнений 10 человек.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Больничная палата

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Всего в Рязанской области выявлено 109 226 носителей инфекции. Выздоровели 95 627 человек. Осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 3 143 пациента.

Темп прироста инфекции за сутки составил 0,55%, уточнили в оперативной рабочей группе правительства региона.