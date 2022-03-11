Сеул, 11 марта, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В КНДР, вероятно, ведутся работы по восстановлению подземных туннелей на ядерном полигоне Пхунгери. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на правительственный источник.

Плакат КНДР

По данным источника, Северная Корея восстанавливает два из четырех туннелей на ядерном полигоне, подорванных в мае 2018 года.

Напомним, что в январе 2022 года в Пхеньяне не исключили возобновления неких приостановленных видов деятельности.

Сообщается, что в КНДР также приступили к демонтажу построенных южнокорейской стороной объектов на горе Кымган.

В октябре 2019 года северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал снести объекты, построенные Южной Кореей на курорте Кымган. Однако в январе 2020 года Пхеньян уведомил Сеул о переносе сноса из-за пандемии коронавируса.