Симферополь, 11 марта, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Удалить свой аккаунт в Instagram намерен глава Республики Крым Сергей Аксёнов в случае, если информация о том, что американская компания Meta «временно разрешила» призывы к насилию в отношении российских военных, получит подтверждение. Об этом глава Крыма написал в своём телеграм-канале.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

«Если компания действительно приняла такое решение, она стала не просто подстрекателем и инструментом разжигания ненависти, но и соучастником убийств и пособником нацистских преступников. На юридическом языке это вполне может быть квалифицировано как экстремизм и призывы к терроризму. Хотя, честно говоря, позиция компании не удивляет. Мы в Крыму давно поняли, с какой подлой гадиной имеем дело и чего на самом деле стоят заклинания о свободе слова, мнений и других западных «ценностях», — написал Аксёнов.

Глава Крыма заявил, что если информация будет подтверждена Роскомнадзором, он немедленно покинет Instagram и удалит аккаунт. Аксёнов также призвал переходить на отечественные социальные сети все органы власти региона и жителей.

«Считаю, что это вопрос национальной безопасности», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия») рассказал, что корпорация Meta, которая владеет владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, должна официально подтвердить или опровергнуть информацию о разрешении призывов к насилию в отношении российских военных в своих соцсетях. С требованием прояснить информацию к компании обратился Роскомнадзор. Добавим, что ещё в конце декабря 2021 года глава Крыма заявил о сворачивании своей активности в Facebook.