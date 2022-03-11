Ульяновск, 11 марта, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В Ульяновской области возросло суточное число вылечившихся от COVID-19 и количество летальных исходов. Это следует из данных оперативного штаба РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 11 марта, жертвами пандемии в регионе стали ещё 11 ковидных больных (10 марта). Это пять летальных исходов больше, чем было сутками ранее, 9 марта. Всего в Ульяновской области от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 4449 жителя.

В то же время сотни человек продолжают ежедневно выписываться. 10 марта вылечились 752 пациента, всего победили коронавирус 165 846 жителей Ульяновской области. Доля выздоровевших составляет почти 90,4%.

Напомним, что с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 183 492 случая коронавирусом, в том числе 10 марта — 987.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинацию в Ульяновской области прошли свыше 692 тыс. человек, что составляет 87,3% от плана. Ревакцинированы более 117,8 тыс. жителей.