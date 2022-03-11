Киев, 11 марта, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Европейский союз давно встал на путь трансформации из полит-экономического в военно-политический блок, так что Украина, чтобы быть действительно нейтральной, не может быть частью этого блока, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 11 марта, комментируя высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Жозеп Боррель

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Как сообщалось ранее, Боррель заявил, что Запад «сделал ряд ошибок в отношениях с Россией» и одной из таких ошибок было «обещание Украине членства в НАТО».

« Боррель пытается сделать вид, что не понимает, о чём говорит Россия, когда настаивает на нейтральном статусе Украины. Он концентрирует внимание только на членстве Украины в НАТО. Между тем для России точно так же неприемлемо членство Украины в Европейском союзе.

И как может быть иначе, если Европейский союз давно встал на путь своей трансформации из политэкономического в военно-политический блок? Всем известны программы формирования военной политики Европейского союза, причём работает ЕС на этом направлении под полным патронажем НАТО.

Значение этой формальной стороны вопроса, которой и самой по себе достаточно для обоснования моей главное мысли, усиливает тот факт, что вот уже долгие годы Европейский союз проявляет себя в отношении нашей страны как организация сугубо враждебная. ЕС ведёт против России финансово-экономическую войну, он давит на нас политически, он сегодня наш враг, и ущерб от его агрессивности велик. Любой новый член ЕС будет вынужден следовать всем тем враждебным нашей стране решениям, на которых основывается политика Европейского союза в отношении России. Как же мы можем считать какую-то страну, присоединяющуюся к этому союзу, а значит — и к этим решениям, нейтральной?