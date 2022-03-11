Ульяновск, 11 марта, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В Ульяновской области сократилось количество вновь госпитализированных в ковидные стационары и суточное число заразившихся коронавирусом. Такие обновлённые сведения приводит федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 11 марта, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 183 492 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 10 марта официально выявлено 987 носителей SARS-CoV-2. Отметим, что в регионе третьи сутки подряд регистрируют менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом.

При этом в Ульяновской области продолжают ежедневно госпитализировать пациентов в ковидные стационары, но за сутки это число снизилось: если 9 марта направили на лечение в больницы 84 пациентов с коронавирусом, то 10 марта — 53-х.

Напомним, что на амбулаторном лечении находится 10,5 тыс. пациентов с коронавирусом, на стационарном — 1168. Ульяновские власти заявляют, что в ковидных стационарах создан «необходимый запас койко-мест, лекарств и кислорода для больных».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта в Ульяновской области сделано 4005 тестов на коронавирус, всего с начала пандемии проведено 1 913 998 лабораторных исследований.