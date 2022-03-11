Москва, 11 марта, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия привыкли жить под санкциями Запада. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

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«Как чувствовали, что времена будут непростые», — заявил Лукашенко.

«И Российская Федерация, а мы тем более, всегда под санкциями. Сегодня они более масштабные, но мы уже к этому, простите меня, свинству Запада привыкли. Почему свинство? Потому что это всё нелегитимно, как они любят говорить, это всё незаконно, незаконно в нарушение всех международных соглашений и договоров, к которым и они и мы в части какой-то присоединились. Поэтому еще раз, в третий раз, это просто свинство с моей точки зрения. Я уже этого натерпелся, и вы наелись уже», — пояснил он.