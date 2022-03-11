Чита, 11 марта, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 11 марта 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 157 487 (+821 за минувшие сутки). Вместе с тем 130 512 пациентов (+1417 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2546 человек (+4 за сутки). Это значительно меньше, чем в предыдущие недели.

Коронавирус

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«На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 215 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало, имея всю клиническую картину опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — отмечается официальный информации.

Из общего количества пациентов моногоспиталей 126 находятся в тяжёлом состоянии (-11), 21 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-3 за сутки).

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