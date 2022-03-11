Путин сообщил Лукашенко о позитивных сдвигах в переговорах с Украиной
Москва, 11 марта, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В переговорах между Россией и Украиной есть позитивные сдвиги, сообщил 11 марта президент России Владимир Путин.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
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В ходе переговоров в Москве с белорусским коллегой Александром Лукашенко Путин рассказал, что есть определенные позитивные сдвиги в переговорном процессе с Украиной.
Встреча двух лидеров началась 11 марта в Москве. Помимо украинской тематики, главы государств обсудят развитие двусторонних отношений на фоне санкций Запада.