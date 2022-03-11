Иркутск, 11 марта, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 11 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8200 человек, причём 15 из них погибли за последние сутки (это на один случай меньше, чем накануне).

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 267 641 (+1809 за сутки). Госпитализированы 2101 (-219 за сутки). В то же время излечились 240 795 пациентов (+3711 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 640 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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