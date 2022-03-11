Москва, 11 марта, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в Москве 11 марта.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

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Ранее белорусский лидер прибыл в Москву из Минска. Темами встречи станет обсуждение развития двусторонних отношений на фоне санкций стран Запада.

Кроме того, ожидается, что стороны обсудят и украинский кризис.