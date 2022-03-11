Москва может принять открытый турнир по гребле на байдарках и каноэ
Москва, 11 марта, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Открытые соревнования по гребле на байдарках и каноэ могут пройти в Москве в августе. Об этом 11 марта сообщил глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов.
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Гребля на каноэ
«В августе планируется провести большой старт по программе чемпионата мира в Москве, в Крылатском», — цитирует Архипова ТАСС.
Он добавил, что соревнования могут быть организованы с приглашением белорусских спортсменов. Они пройдут по программе чемпионата мира.
Также он добавил, что в марте и апреле пройдут чемпионат и Кубок России, на которых выступят только российские спортсмены.