Москва, 11 марта, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил Каталину Новак с избранием на пост президента Венгрии, текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Примите искренние поздравления по случаю вашего избрания президентом Венгрии. Рассчитываю, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-венгерских связей. Желаю вам успехов, а также крепкого здоровья и благополучия», — говорится в телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, Новак стала первой женщиной на посту президента Венгрии. Полномочия действующего президента Венгрии Яноша Адера, проработавшего на этом посту два отведённых законом пятилетних срока, заканчиваются 10 мая.