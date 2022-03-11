Томск, 11 марта, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В Томской области зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, всего с начала пандемии жертвами COVID-19 в регионе стали 762 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число подтверждённых случая инфицирования достигло 114 521. За сутки выявлено 994 новых носителя, 75 заразившихся были госпитализированы в ковидные стационары.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 86 339 человек, в том числе 2201 за последние сутки. Уровень коллективного иммунитета составил 53,2% — завершили вакцинацию более 600 тыс. жителей.