Донецк, 11 марта, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Украинские националисты продолжают блокировать гуманитарный коридор в Мариуполе, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Пока предпосылок для того, чтобы нацбаты выпускали гражданское население из Мариуполя, мы не видим», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что пока террористическая тактика занимает доминирующую позицию в действиях батальонов — таких, как «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и других подразделений, которые сконцентрированы в рамках вооруженных формирований Украины в Мариуполе.