Севастополь, 11 марта, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Рекламу местных производителей намерен публиковать на своих страницах в социальных сетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев — таким образом он хочет поддержать отечественный бизнес.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Михаил Развожаев

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«Сейчас как никогда нашим предпринимателям нужна наша поддержка. Уверен, для многих это время может стать временем экономического прорыва. А для этого нужно, чтобы как можно больше людей узнавали о том, что и кто производит в Севастополе», — прокомментировал решение Развожаев в соцсетях.

Публиковать рассказы о севастопольских производителях глава региона планирует в своём аккаунте под специальной рубрикой с хештегом #севастопольсоздает.

Ранее в правительстве Севастополя заявили о разработке собственных региональных мер поддержки бизнеса — обсуждаются снижение ставки налога на прибыль и УСН, отсрочка по уплате арендной платы за землю и государственное имущество во втором квартале 2022 года, расширение финансирования программы «Легкий старт», запуск дополнительных программ обучения на базе Центра «Мой бизнес».