Киев, 11 марта, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В населённых пунктах Киевской области военнослужащие Вооружённых сил России раздают жителям гуманитарную помощь, сообщает 11 марта Минобороны России.

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Для жителей Иванковского района Киевской области доставлено более 20 тонн гуманитарной помощи — продуктов питания и предметов первой необходимости. Жителям переданы крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, а также бутилированная питьевая вода.

Как сообщали ИА REGNUM, в Ингушетии собрали и отправили для беженцев из Донбасса 30 тонн гуманитарного груза. Он доставлен в Ростовскую область, где созданы пункты временного размещения жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.