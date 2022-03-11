Москва, , 13:55 — REGNUM Участие во внутрироссийских соревнованиях по стрельбе из лука примут белорусские спортсмены. Об этом 11 марта сообщил глава российской Федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

Стрельба из лука mickrh

«Ведём переговоры с белорусской федерацией о совместном проведении мероприятий, разговаривали с главным тренером белорусских спортсменов, они ответили согласием», — приводит слова Ешеева ТАСС.

Он отметил, что чемпионат России пройдёт с 17−18 апреля по 1 мая в Алуште. В нём примут участие призёры Олимпийских игр в Токио.

Напомним, на Олимпиаде в Токио российская лучница Елена Осипова завоевала серебряную медаль в личном турнире. Также она вместе с Ксенией Перовой и Светланой Гомбоевой заняла второе место в командных соревнованиях.