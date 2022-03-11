Москва, 11 марта, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Участие во внутрироссийских соревнованиях по стрельбе из лука примут белорусские спортсмены. Об этом 11 марта сообщил глава российской Федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

mickrh Стрельба из лука

«Ведём переговоры с белорусской федерацией о совместном проведении мероприятий, разговаривали с главным тренером белорусских спортсменов, они ответили согласием», — приводит слова Ешеева ТАСС.

Он отметил, что чемпионат России пройдёт с 17−18 апреля по 1 мая в Алуште. В нём примут участие призёры Олимпийских игр в Токио.

Напомним, на Олимпиаде в Токио российская лучница Елена Осипова завоевала серебряную медаль в личном турнире. Также она вместе с Ксенией Перовой и Светланой Гомбоевой заняла второе место в командных соревнованиях.