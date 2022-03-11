Глава МИД Южной Осетии заявил о необходимости «демилитаризации» Грузии
Сухум, 11 марта, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Милитаризация Грузии при поддержке НАТО вызывает озабоченность у Цхинвала и Сухума. Об этом 11 марта заявил министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев на брифинге в МИД Абхазии.
Максим Цуканов ИА REGNUM
Грузия, Абхазия и Южная Осетия
«Демилитаризация Грузии — важное условие для мирного развития политического процесса на Южном Кавказе», — сказал глава югоосетинского ведомства.
Он добавил, что необходимость признания суверенитета Абхазии и Южной Осетии со стороны Грузии «назрела». министр также поддержал спецоперацию России на Украине по денацификации и демилитаризации.
Медоев выступил после переговоров с главой МИД Абхазии Иналом Ардзинбой в Сухуме. Стороны заявили, что продолжат добиваться от Грузии подписания соглашения о неприменении силы.