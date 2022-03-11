Сухум, 11 марта, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Милитаризация Грузии при поддержке НАТО вызывает озабоченность у Цхинвала и Сухума. Об этом 11 марта заявил министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев на брифинге в МИД Абхазии.

Максим Цуканов ИА REGNUM Грузия, Абхазия и Южная Осетия

«Демилитаризация Грузии — важное условие для мирного развития политического процесса на Южном Кавказе», — сказал глава югоосетинского ведомства.

Он добавил, что необходимость признания суверенитета Абхазии и Южной Осетии со стороны Грузии «назрела». министр также поддержал спецоперацию России на Украине по денацификации и демилитаризации.

Медоев выступил после переговоров с главой МИД Абхазии Иналом Ардзинбой в Сухуме. Стороны заявили, что продолжат добиваться от Грузии подписания соглашения о неприменении силы.