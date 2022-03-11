Липецк, 11 марта, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 72 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус

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11 марта выявлено 525 новых случаев заражения коронавирусом — на 83 меньше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 135 тыс. 273 случая заражения.

За весь период наблюдения 121 тыс. 705 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 707 — за последние сутки.

За весь период скончались 3376 человек. Подтверждено девять новых летальных случаев за последние сутки.