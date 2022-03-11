Москва, 11 марта, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он не располагает информацией о возможности встречи Владимира Путина и бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера.

Kremlin.ru Герхард Шредер и Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших иностранных компаний и деловых ассоциаций. Санкт-Петербург, 15 − 20 июня 2016 года

«Я по Шрёдеру информацией не располагаю. Ничего вам не могу сказать», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Шрёдер находится в Москве, где намерен провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию ситуации на Украине.