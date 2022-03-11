Челябинск, 26 марта, 2015, 22:09 — ИА Регнум. В Челябинской области задержан заместитель губернатора региона Николай Сандаков. Об этом 26 марта сообщают местные СМИ.

По информации портала «Первый областной», чиновника задержали сотрудники ФСБ сразу после совещания с участием губернатора. Заместителя главы региона подозревают в коррупции.

Пресс-секретарь губернатора Олег Гришанков уже заявил представителям СМИ о том, что глава региона Борис Дубровский был в курсе следственных действий силовиков. Правоохранительные органы пока не дают комментариев.

По данным агентства Znak.com, Сандаков готовился к тому, что его могут задержать.