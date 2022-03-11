Сыктывкар, 11 марта, 2022, 13:30 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми коронавирус выявили у 299 человек, десять ковид-пациентов скончались, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Сыктывкаре — 78 случаев и Корткеросском районе. За сутки в республике выздоровели после COVID-19 более двух тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 50 743 человек.