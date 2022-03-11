Омск, 11 марта, 2022, 13:28 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области жертвами COVID-19 стали десять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 марта в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Омской области скончались уже 3978 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта в регионе скончались десять ковид-пациентов. За прошедшие сутки в Омской области выявлено 387 носителей коронавируса, выздоровел 1071 человек.