Чебоксары, 11 марта, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В связи с проведением военной спецоперации на Украине увеличилось число анонимных сообщений об угрозах совершения террористических актов в Чувашии. Об этом ИА REGNUM сообщили в УФСБ по Чувашской Республике.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

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В ведомстве отмечают, что с начала российской спецоперации по защите Донбасса сотрудниками УФСБ и МВД по Чувашской Республике зафиксировано 15 сообщений с анонимных электронных почтовых ящиков о якобы заложенных взрывных устройствах в местах массового пребывания людей. Во время осмотра данных мест взрывотехники не обнаружили подозрительных и опасных предметов.

«Установлено, что ip-адреса отправителей зарегистрированы на территориях иностранных государств (Франция, США, Швейцария). В настоящее время проводятся мероприятия по розыску лиц, причастных к массовому распространению заведомо ложных сообщений с угрозами совершения террористических актов», — говорят в УФСБ по Чувашии.

В управлении напоминают об уголовной ответственности по ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), по которой предусмотрено до 1 млн рублей штрафа, ограничение свободы или принудительные работы сроком до трёх лет, либо лишение свободы на срок до восьми лет.

По данным УФСБ, в 2021 году в Чувашии зарегистрировано 18 заведомо ложных сообщений об актах терроризма.

«В ходе расследования установлено, что исполнителями по 17-ти эпизодам являются иностранные граждане. По одному факту выявлен несовершеннолетний житель Чувашии, родители которого были привлечены к административной ответственности», — отмечают в управлении ФСБ.

В ведомстве добавляют, что объектами потенциальной угрозы совершения террористического акта стали здания органов власти, образовательных учреждений, промышленные предприятия, торгово-развлекательные центры, объекты транспортной инфраструктуры.

Напомним, что ранее в Чувашии трое суток подряд десятки образовательных учреждений получали «электронные спам-сообщения о минировании». В результате 28 февраля эвакуация проводилась в 111-ти школах и детсадах Чебоксар и Чебоксарского района, 1 марта — во всех школах Вурнарского района, а также в пяти школах и 44-х детских садах в Чебоксарах, 2 марта — в восьми школах и 80-ти детских садах Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по оказанию помощи Донбассу, жители которого восемь лет подвергается геноциду со стороны киевского режима. Президент РФ Владимир Путин пояснял, что спецоперация направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, подчёркивая, что РФ не намерена оккупировать украинские территории.

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