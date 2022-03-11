Челябинск, 11 марта, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Челябинской области отменены QR-коды для посещения организаций в сфере культуры и спорта. Такое распоряжение подписал губернатор региона Алексей Текслер.

geralt QR-код

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В частности, теперь они не нужны для концертных, зрелищных, развлекательных, культурных, спортивных и просветительских мероприятий. Основанием стало улучшение ситуации с распространением коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее такие коды отменили в торговых и некоторых других организациях Южного Урала.